Bekir Bozdağ: Gülen başka bir ülkeye kaçabilir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD’ye bir kez daha çağrı yaptı .

Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyenlere Türkiye'yi çıplak gözle ve objektif şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Bozdağ, "Fetullah Gülen'in teröristlerinin veya başka terör örgütlerinin mensuplarının yayınları veya analizleri üzerinden Türkiye'yi okumaya devam ederlerse daha çok yanılacaklardır. Daha çok yanlış kararların altına imza atacaklardır" dedi.

ABD gibi büyük bir devletin Fetullah Gülen gerçeğini okuyamadığını söylemenin ABD'ye haksızlık olacağını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:



"Amerika, Fetullah Gülen gerçeğini, bunun Türkiye için oluşturduğu tehdidin benzerini, ABD ve başka ülkeler için de oluşturduğunu okuyamıyorsa o zaman Amerika acınacak durumda demektir. Bunu göremiyorsa, Amerika büyüklüğüne de bu yakışmaz. Fetullah Gülen'in oluşturduğu yapı çok gizli bir yapı. Belki dünya kuruldu kurulalı bu kadar gizli bir yapı var mı bilmiyorum. Yani herkese karşı takiye yapılıyor. Karı kocaya karşı, koca karıya karşı, çocuklar kardeşlere, anne babaya karşı, anne, baba evlatlara karşı takiye yapıyor. Zaman zaman söyledim, bunlar o kadar takiye anlayışında ileri gidiyorlar ki haşa, Allah'a karşı bile takiye yapabileceklerini zannediyorlar, o kadar da ileri gidiyorlar. Bunları ayırt etmek çok zor."



ABD'nin, darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen'in olduğunu bildiğini ve bunun ispat için de delile hacet olmadığını anlatan Adalet Bakanı Bozdağ, ABD yönetiminin, Gülen'i iade etmediği takdirde bunu, demokrasiye inanmış halkına anlatamayacağını kaydetti.



"KAÇACAĞI YÖNÜNDE BİLGİLER GELİYOR"



Fetullah Gülen'in kaçacağı yönünde bilgiler geldiğine dikkati çeken Bozdağ, Gülen'in acilen yakalanarak, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini bildirdi.



Bozdağ, bir soru üzerine, "Fetullah Gülen, ABD izin vermezse zaten kaçamaz. Oradan ayrılıp, başka bir ülkeye kaçarak gidersek, bu yine ABD'nin ona izin vermesiyle olacaktır. Çünkü ABD içerisinde Türkiye'de böylesi bir darbe teşebbüsünü gerçekleştirmiş bütün dünyanın günlerdir konuştuğu bir kişinin öyle ABD'nin haberi olmaksızın, sıvışıp, oradan bir yere gittiğini söylerlerse buna dünya güler." diye konuştu.



ALMANYA'YA TEPKİ



"Cumhurbaşkanı bugün Almanya'da yapılacak bir mitinge sinevizyonla bağlanacaktı. Ama Alman Anayasa Mahkemesi bunu reddetti, böyle bir şeye hakkı var mı?" sorusu üzerine Bakan Bozdağ, şu yanıtı verdi:



"Almanya'nın Sayın Başbakanı'na ve Anayasa Mahkemesi yetkililerine soruyorum, siz Türkiye'ye gelince yüz perdeden demokrasi cümleleri kuruyorsunuz, peki bir legal toplantıya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın sinevizyonla katılıp, görüşlerini açıklamasının engellenmesi demokrasinin hangi ilkesine uygun Hukuk devletine uygun mu Değil. Bu Avrupa'nın demokrasi konusunda samimi olmadığının bir göstergesidir. Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmanın destanı yazıldı. Darbecilere meydan okundu ve belki dünyada böylesi bir kanlı darbeyi ölüme koşarak bastıran tek millet Türk milleti. Ama bunu gören yok, takdir eden yok, 'darbeciler kaybetti' diye üzülen çok." AA