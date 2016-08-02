TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta AfrikaCumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması için hükümete bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tezkere üzerinde yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında kurumlarda yapılan değişiklikler konusuna değindi.

Bilgen, "Silahlı kuvvetlerin Cumhurbaşkanlığına bağlanması ya da Milli Savunma Bakanlığının pozisyonunun güçlendirilmesi olumlu gibi gözükse de sonuç itibarıyla bizim derdimizi çözmeye, 15 Temmuz'da yaşadığımız ve daha önce defaten yaşanan, yapısal değişiklikler yapılmasa, ileride de muhtemelen yaşanabilecek bu tip gelişmeleri önlemeye asla yetmez." diye konuştu.

"Olumsuz hesaplar 15 Temmuz'da geçerliliğini yitirdi"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, 15 Temmuz gecesi ülkenin her köşesinde, sokaklarda, her siyasi anlayıştan, meşrepten ve dünya görüşünden insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin o geceden beri, gerektiğinde tüm farklılıklarının üzerine çıkarak, hürriyetini ve geleceğini sahiplenme iradesine sahip olduğunu dost, düşman, herkese gösterdiğini dile getiren Ünal, "Türkiye hakkında yapılan olumsuz hesapların tamamı 15 Temmuz'da geçerliliğini yitirmiştir. Sanıldı ki PKK'sından DAEŞ'ine kadar dünyanın en eli kanlı, en vahşi terör örgütleri Türkiye'nin üzerine salınırsa bu ülke siner. Sanıldı ki FETÖ mensubu üniformalı teröristler, uçakları, tankları ve toplarıyla sokağa çıkartıldığında bu millet teslim alınır. Ama öyle olmadı. Allah bir daha ülkemize bu acıları yaşatmasın." dedi.

Şirin Ünal, şöyle konuştu:

"Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle; hüdut, şümul, miktar ve zamanı hükümetimizce takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasanın 92. Maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesini sağlayan bu tezkerenin ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına hayırlı olmasını temenni ediyorum."AA