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Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde

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Başbakan Yıldırım, açığa alınan öğretmenlerin yerine 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, CNN Türk canlı yayınında öğretmen adaylarına müjdeyi verdi.

Yıldırım FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan öğretmenlerin yerine ilk etapta 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Binali Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda zannediyorum 20 binin üzerinde, 23 bin civarında öğretmen açığa alındı. Dolayısıyla ders sezonu da geliyor, okullar açılacak, öğretmen ihtiyacı var. Bu yüzden 15 bin öğretmen alınması konusunda Bakanlar Kurulu'nda bir karar aldık ve Milli Eğitim Bakanına gereğini yapması talimatını verdik." 

 

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