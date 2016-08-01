Binali Yıldırım: Hesap, adalet çerçevesinde sorulacak

Çankaya Köşkü'nden meydanlara telekonferansla bağlanan Yıldırım, "demokrasi nöbeti" tutan vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz akşamından itibaren demokrasi meşalesini yakan vatandaşların meydanları doldurduğunu söyledi.

"Türkiye FETÖ karşısında tek yumruk"

Yıldırım, darbecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini, Meclisi bombaladığını ve Hükümeti kaldırmak istediğini vurgulayarak, "Milletle bağımızı koparmak istedi. Münafıklar bunu başaramadılar. Millet iradesine milletin silahlarıyla saldırdılar ama Allah'ın yardımı, milletin aklıselimiyle bu darbe bozuntularının emelini boşa çıkardık. Dimdik ayaktayız. Milletimiz tüm renkleriyle sokakta." diye konuştu.

Milletin tüm farklılıklarıyla demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, birlikte Türkiye'ye sahip çıktıklarını 79 milyon vatandaşın ayağa kalktığını, bir milletin istikbaline ve istiklaline böyle sahip çıktığını kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin FETÖ'cüler karşısında tek yumruk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Savaş uçakları kaldırırsak millete boyun eğdiririz zannettiler. Ancak bu aziz millet bu darbecilere dersini verdi. Bombaları, saldırıları yürekleriyle söndürdüler. Bayrağı ve milli iradeyi çiğnetmediler. Milletimiz bu süreçte demokrasiye, milli iradeye en güçlü şekilde sahip çıktı. Devletini, bayrağını dış güçlerin maşalarına asla teslim etmedi. Allah bütün milletimizden razı olsun. Millet iradesine, geleceğinize, hukuk devletine ve bayrağınıza sahip çıktınız. Her şeyden önce demokrasiye sahip çıktınız. Görevinizi şanla, şerefle yaptınız. Son nefesimize kadar biz de Hükümet olarak emrinizdeyiz."

"Hamdolsun millet olarak büyük mutabakat sağladık"

Karanlık gecenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüyle aydınlandığını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'İnin meydanlara, darbecilere dersini verelim. Milletin ve Hakkın gücünden başka bir güç tanımayız. Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Bu yolda ölmeye hazırız. Milletin iradesini asla darbecilere teslim etmeyiz' dedi. Tankların karşısında dimdik durdunuz. Ruhunu başka ülkelere satan FETÖ'ye dersini verdiniz. Millet iradesi dimdik ayakta. Milletin silahını millete doğrultanı siz dize getirdiniz. Hamdolsun millet olarak büyük mutabakat sağladık. Bütün siyasi hesapları bir tarafa bıraktık farklılıklarımızı aynı potada erittik. Bu güzel birliği inşallah devam ettireceğiz. Birbirimizin hukukuna sahip çıkacağız. Ülkemiz düşmanlarına en güzel cevap; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bunu özenle koruyacağız. Bir millet olma şuurunu daha da güçlendireceğiz."

"Darbeci hainlere asla müsamaha gösterilmeyecek"

Yıldırım, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hukukun işlediğini ve buna kast edenlerin cezasını mutlaka alacağına işaret etti.

Darbeci hainlere asla müsamaha gösterilmeyeceğine dikkati çeken Yıldırım, "Ancak bu görevi yaparken intikam ve merhamet duygusuyla değil, adalet anlayışıyla bunun hesabını göreceğiz. Ordumuz gözbebeğimizdir. Mehmetçik bizim canımızdır. Kışlalar peygamber ocağıdır. Ordu ve emniyetteki hainlerle şanlı ordumuzu ve emniyet kuruluşlarımızı birbirinden ayırt edelim" şeklinde konuştu.

Darbe girişimini başlatanların, subay elbisesi içerisine girmiş katiller, caniler ve FETÖ terör örgütünün elemanları olduğunu ifade eden Yıldırım, bu kişilerle ülkesini, milletini, bayrağını seven subayların, askerlerin asla karıştırılmaması gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, yaptıkları reformlarla, ordu ve emniyetin daha da güçlü hale geleceğini vurgulayarak, "Şehitlerimizi, demokrasi kahramanlarımızı, gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkardığımız kanunlarla şehit ailelerini ve gazilerimizi devletin himayesine aldık" ifadelerini kullandı.

"Ekonomimiz sapa sağlam ayaktadır"

Türkiye'nin ekonomisinin 15 Temmuz darbesinde en güzel sınavını verdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ekonomimiz sapa sağlam ayaktadır. En ufak bir sarsıntı, en ufak bir esneme olmamıştır. Bu da bazılarının canını sıkmış, varsın olsun, 'not düşürelim' demişler, varsın düşürsünler. Ama biz başkalarının verdiği nota göre ayakta değiliz. Bize notu 79 milyon vatan evladı verdi. Nasıl verdi? O gün bankalara koştular, dövizlerini bozdurdular, bunların oyunlarını da kursaklarında bıraktılar. İşte millet böyle olur. İşte birlikte olmak, vatandaşla beraber olmak böyle olur. Bu günlerde Türk milleti ne kadar asil olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. Değerli kardeşlerim siz meydanlara sahip olun gerisini bize bırakın. Siz orada işinizi yapacaksınız biz de burada bu işi başımıza saranların hesabını göreceğiz. Gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bir daha bu ülkeyi darbelerle dünya kamuoyunda küçük düşürmeye çalışan gruplara, çetelere fırsat vermeyecek şekilde işlerimizi düzene koyduk, koymaya devam ediyoruz."

"Türkiye bugün 15 Temmuz öncesine göre daha güçlüdür"

"Dinimizi kirleten bu istismarcılara asla geçit vermeyeceğiz" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dinimizi, bu din sömürücülerine karşı daha da koruyacağız Allah'ın izniyle. Dinimize de sahip çıkacağız, vatanımıza da sahip çıkacağız. Ülkemin güzel insanları, vatanın, milletin mili iradenin yılmaz savunucuları, Avrupa duysun, dünya duysun, Türkiye'nin tüm düşmanları duysun, Türkiye bugün 15 Temmuz öncesine göre daha güçlüdür. Meclisimiz daha da güçlenmiştir, siyaset kurumları bugün daha da itibarlı hale gelmiştir. Demokrasimiz bugün daha da güçlenmiştir, hukuk devleti daha da güçlenmiştir. Türkiye dimdik ayaktadır. Allah hepinizden razı olsun."