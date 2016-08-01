Başbakan Yıldırım, Dunford görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Yıldırım'ın, Dunford ile görüşmesinde, FETÖ'nün yönlendirmesiyle 15 Temmuz’da vuku bulan darbe girişiminin Türk demokrasisi ve Türk milletine bugüne kadar yönelen en büyük tehdit olduğunu, devletin ve milletin bu süreçten güçlenerek çıktığını ifade ettiği, Türkiye'nin müttefiki ABD’nin, bu terörist darbe girişimine karşı tutumunu açık ve kararlı biçimde sergilemesinin önem taşıdığını vurguladığı bildirildi.

GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADESİ

Başbakan Yıldırım'ın, görüşmede, darbe girişimine iştirak eden unsurlara karşı yürütülen soruşturma sürecinde demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalındığını belirterek, ABD'de bulunan terörist örgüt lideri Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iadesi konusundaki beklentilerini yinelediği kaydedildi.