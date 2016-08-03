Bakanlık'tan 'Akın Öztürk'e saldırı' iddiasına yalanlama

Konu hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkilileri, Akın Öztürk'ün cezaevinde darp edildiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu iddiayı kesin bir dille yalanlandığını aktardı. Bu tür haberlerin FETÖ tarafından bilinçli olarak yayıldığı, bu şekilde cezaevindeki tutukluların itirafçı olmasının engellenmeye çalışıldığı öğrenildi.



SİLAH SOKULDUĞU DA YALAN

Aynı kaynaklardan, bugün basında yer alan Sincan Cezaevi'nde FETÖ'cü mahkumların infazı için bazı gardiyanlar tarafından silah sokulurken gardiyanların yakalandığı haberleri için de kesin bir dille yalanlama geldi. Kaynak: Haber7