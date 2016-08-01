Bakanlıkta 195 kişi görevden alındı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda FETÖ / PDY kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yapılan inceleme sonucunda bir kısmı daha önce açığa alınan 195 personelin memuriyet ile ilişikleri kesildi.

Bu personellerin 64’ü Bakanlık birimlerinde, 86’sı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde, 45’i ise İLBANK A.Ş Genel Müdürlüğü’nde görev yapmaktaydı.

Devam eden çalışmalar kapsamında son olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinden 26 personel daha açığa alındı.