Bakan Işık: 9'u general 311 firari asker var

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Işık, "TSK'da ihraçlar daha bitmedi. 9'u general 311 firari asker var. Çalışma sürüyor. Kayıp helikopter ya da araç yok. Kayıp mermi ve silah olabilir" dedi. "Bir yapısal dönüşüm gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullanan Işık, askerliğin asli işlerinde Genelkurmay'a kesinlikle dokunulmayacağını, emir komuta zincirinin bozulmayacağını da sözlerine ekledi.

Genelkurmay Başkanı'nın ataması konusunda da Işık, yapılan düzenlemeyle orgeneral ve oramirallerin de Genelkurmay Başkanı olabileceğini açıkladı.

Bakan Işık askeri okullar için kapatılma kararı alınmasının iki temel nedeni olduğunu söyledi ve o nedenleri şöyle açıkladı: 13-14 yaşında bir çocuğu alıp askerliğe hazırlayacağım diye uğraştığınız zaman tek tip insan yetişiyor. Gideceksin darbe yapacaksın, anlayışının temeli orada atılıyor. Çocuk benliğini bulsun, ondan sonra demokratik sistem içinde asker olmayı kabul eder. 30 yıldır, bu okullar bu terör örgütünün yuvası haline gelmiş. 2000 yılında askeri liselere giriş sınavını ÖSYM yapmaya başlamış ve 14 yıldır tüm sorular çalınmış. 2014 yılında ÖSYM'deki skandaldan sonra yönetim değişince soruları çalamamışlar. Çalamadıkları sorulardan dolayı yüksek puan alan Anadolu'nun gariban çocuklarını mülakatta elemişler. Onun için bu yapı iliklerine kadar hakim olmuş.

Kapatılan askeri okullarla ilgili öğrencilerin mağdur olup olmayacağı sorusu üzerine Bakan Işık, "öğrenciler şimdi kendi istedikleri okullara yerleştirilecekler ve tazminat ödemeyecekler. Muadil liselere aldıkları puanlara göre yerleştirilecekler" dedi.

Şehir içinde kalan ve fonksiyon icra etmeyen kışlaların şehir dışına çıkarılacağını söyleyen Bakan Işık, "Etimesgut ve Mamak kışlaları derhal şehir dışına çıkacak. Etimesgut'ta tankın ne işi var?" dedi.

Bakan Işık, olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurgulayarak 30 Ağustos'ta tören yapılmayacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı ayrıca, "Şu anda bedelli askerlik gündemimizde yok" diyerek bedelli askerlik tartışmalarına noktayı koydu.