Bakan açıkladı: GATA'daki doktorlara ne olacak?

Sağlık Bakanı Recep Akdağ,15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri hastanelerde yapılacak değişiklikleri NTV ekranlarında anlattı.

Askeri hastanelerdeki doktorların haklarının korunacağını aktaran Bakan Akdağ, GATA'daki öğrencilerinse diğer askeri okullardaki öğrenciler gibi farklı eğitim kurumlarına nakledileceğini açıkladı.

İşte o konuşmadan satır başları

"Yaşadığımız büyük tramvadan sonra ciddi bir sivilleşme süreci yaşıyoruz. Askeri okulların kapatılması ve askeri kurumların bakanlıklara bağlanması gibi önemli adımlar attık. Bunlar tarihi sivilleşme adımlarıdır. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanması da yarım kalmış bir işti ve bunu tekrar hayata geçirmek için gerekli hamleler yapılacak. Vatandaşın talebi de bu yönde. Silahlı kuvvetler mensupları da bu karardan memnun.

GATA'DAKİ ÖĞRENCİLER DİĞER OKULLARA DAĞITILACAK

GATA bir eğitim tesisidir aynı zamanda. Geçtiğimiz sene kurulan Sağlık birimleri akdemisine işin akademik boyutu taşınacak. Halen eğitimine devam eden öğrenciler başka okullara dağıtılmaları bir tedbir olarak düşünülmüştür. Buradaki öğrenciler için de bu uygulanacak. Bundan sonraki senelerde de Sağlık Akademi Birimleri öğrenci alacak.

GATA DOKTORLARININ HAKKI KORUNACAK

Askeri doktor, askeri sağlık personeli kavramı ortadan kalkmış olacak. TSK'nın bu ihtiyacını hastaneler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı olarak biz göreceğiz. GATA doktorları öncelikle kendi hastanelerinde kalacak Askeri doktorların hakları saklı tutuluyor. Şu andaki maaşlarını saklı tutuyoruz. Aslında bugün bulundukları konumdan geriye düşmeyecekler.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖNCELİK

Buralardan hizmet alan askerlerimiz, subaylarımız ya da vatandaşlarımız için hizmetin kalitesi artacak. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve askerlerimiz için bu hastanelerde öncelikli hizmet vermeye devam edeceğiz."