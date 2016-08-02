Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, açık bulunan Başbakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Mustafa Ruhi Özbilgiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşavirliğine Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Münib Karakılıç'ın atanmaları 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18. maddesi ile 2451 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince uygun görüldüğü bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açık bulunan Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Neşet Akkoç, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Muharrem Murat, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Adnan Korkmaz aynı kanun hükmünce atandı.

Öte yandan Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanı Sami Arslan Aşkın, Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Genel Müdürü Kenan İba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer Ayçiçek, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Adnan Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Hacı Mehmet Sönmez, Ekonomi Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Katade Bilal Özer, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı Alper Kurtoğlu, İthalat Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aslantaş, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Serpil Oğuz, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erkan Çetinkayış, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Sancak Özdemir, Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Tercan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Refik Kayhan Ünal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirleri Hüseyin Top, Murat Yıldız, Halil İbrahim Gül, Adem Çekiç, Ömer Altıntaş, Mehmet Şahin, Ferhat Şelli ve Masum Burak, Kırklareli Ticaret İl Müdürü Gültekin Hadi, İzmir Ticaret İl Müdürü Cevat Akgönüllü, Antalya Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yalçın Koca, Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hüsniye Fırat ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

HSYK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 522 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 4 idari yargı hakim adayının atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen karara göre, 7'nci derecenin ikinci kademesine 3; 7'nci derecenin birinci kademesine 486; 6'ncı derecenin ikinci kademesine 7; 6'ncı derecenin birinci kademesine 14; 5'inci derecenin ikinci kademesine 3; 5'inci derecenin birinci kademesine 4; 4'üncü derecenin ikinci kademesine bir; 4'üncü derecenin birinci kademesine 3 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı atandı.

Karara göre, 3'üncü derecenin ikinci kademesine bir adli hakim adayı ile 7'nci derecenin birinci kademesine 4 idari yargı hakimi adayının atamaları, ad çekme usulüyle naklen yapıldı.

Ad çekme usulüne göre atamalara ilişkin HSYK kararnamesi, 3802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca 28 Temmuz'da kabul edilmişti.