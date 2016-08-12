Askerlik süresi ne olacak

Askerlik süresi kısalacak mı sorusunun cevabını Başbakan Binali Yıldırım verdi. 2016 askerlik süresi düşecek mi? Askerlik kaç ay olacak?

Başbakan Binali Yıldırım askerlik süresi ile ilgili yaptığı açıklamada

"Askere, silah altına alma işi devam edecek. Orada bir aidiyet oluşması lazım ama bunun sadece askerlik iklimine alışmak amacıyla olması, onun ötesinde bir rolünün olmaması lazım. Ayrıca değerlendireceğiz; şu anda onun kararını vermiş değiliz. Muhtemelen süreler daha kısalacak, sayı azalacak ş

eklinde konuştu.

1111 sayılı Askerlik Kanunun 5. maddesinde, “Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmeti süresi; Kara, Deniz Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda 18 aydır. Bu sürenin, barışta önce 15 aya ve bilahare 12 aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı da dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir” hükmü yer alıyor. Böylelikle askerlik süresinin kısaltılması için Bakanlar Kurulu kararı yeterli bulunuyor.