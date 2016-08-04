Ankara'da 11 FETÖ'cü terörist daha tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 14 askerden 11’i tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gölbaşı Adliyesine getirildi.

Tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 asker adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 astsubay hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Bu arada, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü emniyet mensubu, 96'sı asker, 5'i sivil olmak üzere toplam 104 şüpheli tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.