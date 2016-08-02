Ankara Valiliği: Kesinlikle asılsız ve yalandır!

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında "Bayrak Tutmadı diye Fransız Turisti Darp Ettiler" şeklinde bazı haberleryer almıştır. Yapılan incelemeler sonunda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır" denildi.

SALDIRININ SİYASİ YÖNÜ YOKTUR

Açıklamanın devamında, "Kırım Caddesinde, 31.07.2016 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, meydana gelen bu olayın sıradan bir kavgadan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Saldırıya uğrayan şahıs, diğer basın-yayın organlarındaki açıklamalarında kendisinin Fransız olmadığını, Yozgatlı olup Ankara ÜniversitesiDil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde okuduğunu ve olayın siyasi yönü bulunmadığını açıkça beyan etmiştir. Saldırıya uğrayan şahsın 01.08.2016 tarihindeki şikâyeti üzerine şüpheliler hakkında, adli mercilerce gerekli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.