Almanya'ya 'demokrasiden sapma' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp halka hitap etmesinin Almanya Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenmesini "ifade özgürlüğünden ve demokrasiden sapma" olarak değerlendirdi.

Bakan Çelik, Almanya Anayasa Mahkemesinin kararına ilişkin tepkisini Twitter hesabından paylaştı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Almanya Anayasa Mahkemesinin Köln’deki darbe karşıtı miting ile ilgili kararı, ifade özgürlüğünden ve demokrasiden tamamıyla sapmaktır. Avrupa Birliği'nin demokrasiyi destekleme ve darbe tehditi altındaki bir ülke ile dayanışma içinde olma konusundaki başarısızlığını görmek oldukça utanç vericidir. Carl Bildt’in de doğru bir şekilde ifade ettiği gibi, Avrupa Birliği, demokrasiyi son derece tehdit eden bu girişim karşısında şimdi harekete geçmeyecekse, ne zaman geçecektir? Almanya Anayasa Mahkemesinin, darbeyi protesto etmek için toplananlara hitap edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı engellemesi demokratik değerlere tamamıyla ters düşmektedir. Mahkemenin bu kararı hem ifade özgürlüğüne hem de toplantı yapma hakkına karşıdır."

Viyana havalimanındaki Türkiye karşıtı yazı

AB Bakanı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwechat Uluslararası Havalimanı'ndaki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yazıya ilişkin şunları bildirdi:

"Viyana havalimanındaki, Türkiye’ye seyahat edeceklerin cesaretini kırmayı amaçlayan skandal yazı da düpedüz bir düşmanlık göstergesidir ve AB değerlerine aykırıdır. Türkiye’ye demokrasi ve değerler dersi vermeye çalışanlar şimdi ortak değerlerimizi korumak ve sağduyuyu hakim kılmak için AB'ye bakmalıdır."