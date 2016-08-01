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Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

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Alman Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dün Köln'de yaşanan skandaldan dolayı Dışişleri'ne çağrıldı.

Alman diplomatla, Köln kentinde düzenlenen Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp halka hitap etmesinin Almanya Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenmesi görüşülecek.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın şehir dışında olması nedeniyle görüşme Dölger ile yapılacak. Dölger, Bakanlığa saat 14.00'te gelecek.

Almanya Köln'de dün yapılan darbe karşıtı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp kitleye hitap etmesi mahkeme kararıyla engellenmişti.

Türkiye ve Almanya ilişkileri, Berlin yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasından bu yana gergin. Ankara, Alman diplomatların İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemiş ve ilişkilerdeki tansiyon daha da yükselmişti.

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