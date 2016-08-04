Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan: FETÖ deşifre oldu

SONER KAN - ADANA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Adana’daki yapılanmasını deşifre edip, örgütün başta asker ve sivil ayağı olmak üzere ‘il imamları’ ve ‘ağabeyleri’nin belirlenip, örgütünün çatısının da tespit edildiğini söyledi. Örgütle ilgisi bulunmayanların kaygılanmaması gerektiğini belirten Yeldan, örgütün kamuya sızan elamanlarını tespit edip ayıklayarak, bu kişilerle ilgili yargısal süreci işlettiklerini açıkladı.



"KAYGILANMAYA GEREK YOK"

Yeldan, 15 Temmuz’daki ‘kanlı darbe’ girişiminin ardından, ‘FETÖ/PDY’ye yönelik olarak sürdürülen soruşturmayı değerlendirdi. Yeldan, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, “Örgütle ilgisi bulunmayanların kaygılanmasına gerek yok. Soruşturmadaki yegane amacımız, örgütün kamuya sızan elemanlarının tespit edilerek ayıklanması ve bu kişilerle ilgili yargısal sürecin işletilmesidir” dedi.



"İL İMAMLARI" TESPİT EDİLDİ

Adana’da FETÖ/PDY’nin asker içindeki yapılanması, sivil ayağının yanında ‘il imamları’ ve ‘ağabeyleri’ olarak adlandırılan çatının önemli ölçüde tespit edildiğini vurgulayan Yeldan, “Toplanan ve ele geçirilen delillerle birlikte soruşturma bu yönde genişletilerek devam etmektedir. FETÖ/PDY terör örgütü ile organik bağı bulunmayan, bu yapıyla ilgisi bulunmayan kamu çalışanları, sanayici, iş adamları ve diğer vatandaşlarımızın endişe etmesine, kaygılanmalarına gerek yok. Soruşturmadaki yegane amacımız, örgütün kamuya sızan elemanlarının tespit edilip ayıklanması ve yargısal sürecin işletilmesidir” diye konuştu.