Ablaya+son+mesaj:+Dua+edin

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Yasin Naci Ağaroğlu alçak darbe girişimini haber alır almaz Genelkurmay Başkanlığı önündeki direnişe katıldı. Helikopterden halka acımasızca ateş açan hain pilot Yasin'i şehit etti. Memleketi Antalya'da toprağa verilen Yasin'in ablası Betül Kardıçlı, kardeşiyle o gece WhatsApp üzerinden yaptıkları son konuşmayı sosyal medyada paylaştı.

'DİKKAT ET YASİNİM'

O gece Yasin ile an be an konuşan abla, 02.05'te "Yasinim dikkat et. Orası tehlikeli mi? Aklım sende kalır" diye yazdı. Yasin ise, "Şimdi polise sordum. 'Teslim olmaya başladılar. Hallolacak inşallah' cevabını verince, ablası "Ciddi misin. Elhamdülillah" diyerek yanıtladı. Yasin, ablasına son olarak "Tamamdır. Dua edin çok" mesajını gönderdi. Betül Kardıçlı 02.09'daki son konuşmadan sonra bir daha kardeşinden haber alamadı. "Yasin, TV'de 'Halka kurşun sıkılıyor' diyor. Nerdesin, gözünü seveyim uzak dur, Yasinnn" diye yazan abla cevap gelmeyince büyük korku ve panik yaşadı. Ardından, "Of kafayı yiyeceğim. Bir cevap ver Yasinnn... Ablam kalabalıkta mısın, Yasinim ben öldüm burda ablam" cümlelerini yazdı.





'KALLEŞ VE ŞEREFSİZLER'

Betül Kardıçlı "Pırıl pırıl gençleri bombalayacaklarını, bu kadar kalleş ve şerefsiz olabileceğini düşünmedik. "Hep 'dua edin' dedi son anlarında. Dua ettik. Onun ikinci adı Naci, 'Kurtuluşa eren' demek. O kurtuluşa erdi inşallah. Biz hâlâ 3 kardeşiz, çünkü şehitler ölmez" dedi. (Sabah)