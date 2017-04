ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Ankara'da kritik ziyaret

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford darbecilerin bombaladığı Meclis'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dunford'u Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar ve Meclis Başkanı İsmet Kahraman karşıladı.

Dün gece yarısı Irak'tan Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geceyi burada geçirdi. Sabah ABD'li askerlerle bir araya gelen Joseph Dunford, Ankara'da Türk yetkililerle bir dizi görüşme yapacak.

Dunford, şu dakikalarda FETÖ/PDY üyesi darbecilerin bombaladığı TBMM'yi ziyaret ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım ise Çankaya Köşkü'nde ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul edecek. Joseph Dunford'un gün sonunda tekrar İncirlik'e dönecek ve yarın sabah Türkiye'den ayrılacak.

BAVULLU PROTESTO

ABD Ankara Büyükelçiliği binası yakınında toplanan Vatan Partisi Gençlik Kolları üyeleri, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’ın Türkiye ziyaretini bavulla protesto etti.

Ankara’nın Çankaya İlçesi’ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği binası yakınında bir araya gelen Vatan Partisi Gençlik Kolları Öncü Gençlik üyesi bir grup, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’ın Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmesini protesto etti. ’Dunford Go Home Send Us Fethullah’, ’Get Up Coup Plotter Dunford’ yazılı pankart ve dövizler açan gençlik kolları üyeleri, "Amerikan Uşağı Hain Fethullah" sloganları attı.