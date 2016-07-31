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ABD Genelkurmay Başkanı bugün değil, yarın İncirlik'te

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ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un yarın sabaha karşı uçakla İncirlik'e ineceği, burada görevli askerlerle kısa bir görüşme yaptıktan sonra Ankara'ya geçeceği öğrenildi. Dunford'un bugün gelmesi bekleniyordu

Bugün geleceği konuşulan, ancak saat farkı nedeniyle yarın sabaha karşı uçağının İncirlik'e inmesi beklenen ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, burada konuşlu olan ABD 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığı'nda görevli askerler ile kısa bir görüşme yapacak. 

Dunford, burada yaptığı ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşmek için Ankara'ya gidecek. 

Dunford'un gelişi öncesi İncirlik çevresinde kuş uçurtulmazken, dün gece de bir koruma tatbikatı gerçekleştirildi. 

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası İncirlik Üssü'nün elektrikleri kesilmişti. Üs içindeki enerji, uzun süre jeneratörler aracılığıyla sağlandı.

YARIN 16:00'DA BAŞBAKAN YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford yarın saat 16:00'da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceği öğrenildi

Kaynak: DHA

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