AB fonlarına FETÖ hortumu 

Manisa’da daha önce gözaltına alınarak tutuklanan 2 vali yardımcısından sonra Yakup Tat da gözaltına alındıktan 4 gün sonra tutuklandı. Bir süredir ismi Fetullahçı Terör Örgütü ile anılan ve yurtdışında olduğu iddia edilen Vali Yardımcısı Yakup Tat, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Polis Tat’ın evinde arama yaparak belge ve doküman aramıştı. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Tat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sayısı 3 oldu

15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce Vali Yardımcıları Şerafettin Tuğ ile Mehmet Kırılmaz, Kırkağaç Kaymakamı Mehmet Yeşilbaş gözaltına alınmış, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardı. Ahmetli Kaymakamlığını yürüten Necmi Akman ise açığa alınmış ve intihar etmişti.

KRİTİK GÖREVLERi VARDI

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Manisa Vali Yardımcısı Yakup Tat, stratejik görevlerden sorumluydu.

İçişleri kurumları da bağlıydı

Manisa Vali Yardımcısı Yakup Tat neredeyse bütün sratejik kurumların il sorumlulluklaını üstlenmiş konumda bulunuyordu. Tat ,AB ve Kalkınma Bakanlıklarının haricinde İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlardan da sorumluydu. Tat’ın sorumluluk alanında olan diğer kurumlar ise şöyle “ Başbakanlığa Bağlı Kuruluşlardan, Ekonomi Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Bağlı Kuruluşlardan, Manisa’da yerel olarak yürütülen Sanayi Kalıpçılığı Kümelenme ve Geliştirme Projesi ile İlgili İşler, Manisa Turizm Odakları Projesinin yürütümü ile ilgili işler, Valilik Hesabı ile İlgili İşler. Valinin verdiği diğer görevler ”

Kalkınma yerine paralel yapıya

Vali Yardımcısı Tat’ın AB’nin bir çok alanda gelişme ve iyileştirme projeleri için verdiği kaynakları terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı. Tat’ın görev aldığı alanlardan en önemlisi olan Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı iş ve işlemlerden sorumluydu. Bu sorumluluk altında AB kaynaklarını FETÖ’ye aktardı. Ayrıca Tat, Kalkınma Bakanlığı gibi çok sayıda katma değerli projenin yürütüldüğü alanlarda kendisine bağlıydı.