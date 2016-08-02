AB, Ankara'yı uyarmaya geliyormuş!

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Norveçli Thorbjörn Jagland beraberindeki heyet ile Türkiye’ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Ziyaretinin ‘uyarı’ niteliğinde olacağına dair hadsiz açıklamalarda bulunan Jagland, Norveç Televizyon kanalı NRK´ ya verdiği demeçte “Türkiye Hükümeti ile darbe girişiminden sonraki temizlik hareketini konuşmalıyız. Bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesi ve standartları içerisinde yapıldığını görmek zorundayız” dedi.