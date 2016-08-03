8 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve ele geçirmek maksadıyla Gaz, Keklik, Güllezığır, Kerronedar, Asus, Körnek, Kıble, Kevrebaze Sehoran ve Seyran tepeleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlenecektir. Bu nedenle, Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı köyü ve Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Tuzlaköy, Erginköy, Çeper ve Daralan köyleri sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün 03.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.İHA