78 bin imza toplandı

ABD'de yaşayan Türklerin, Beyaz Saray'ın internet sayfasında FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi için başlattığı imza kampanyası sürüyor.



Kampanyanın sona ermesine iki hafta kala 78 bin 800 imzaya ulaşılırken, kampanyada hedeflenen 100 bin imzaya ulaşılması için 22 bin imzaya daha ihtiyaç bulunuyor.



17 Temmuz'da başlatılan kampanyanın başlığında, "Hükümetimizin Fethullah Gülen için güvenli liman olmayı terk etmesini ve kendisini Türkiye'ye teslim etmesini istiyorum" ifadesine yer verilirken, metninde de şu değerlendirmeler yer aldı:



"15 Temmuz günü, Türkiye'nin meşru ve demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirmek için bir darbe girişiminde bulunuldu. O zamandan beri de faillerin Fethullah Gülen'e ve onun FETÖ terör örgütüne hizmet eden küçük bir asker grubu olduğu açıkça ortaya çıktı. Türkiye bizim Orta Doğu'daki en güvenilir ve uzun süreli müttefikimiz olmuştur. Gülen ise Türkiye'deki müttefiklerimiz tarafından terörist olarak tasnif edilmiştir. Türkiye'deki darbe girişimi dostlarımız olan Türk halkının cesur müdahaleleri ile durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri olarak demokratik olarak seçilmiş yetkililer ve hükümetler ile çalışması için Başkanımızı ve hükümetimizi ikna etmekte lütfen bana yardım edin. Hükümetimizin Fethullah Gülen'e sığınak sağlamayı durdurmasını ve onu Türkiye'ye teslim etmesini istiyorum."



İmza kampanyasına Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "dilekçe" (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.AA