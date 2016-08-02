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78 bin imza toplandı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için Beyaz Saray resmi internet sayfasında başlatılan imza kampanyasına katılım 78 bini aştı.

ABD'de yaşayan Türklerin, Beyaz Saray'ın internet sayfasında FETÖ  elebaşı Gülen'in iade edilmesi için başlattığı imza kampanyası sürüyor.

  
Kampanyanın sona ermesine iki hafta kala  78 bin 800 imzaya  ulaşılırken, kampanyada hedeflenen 100 bin imzaya ulaşılması için 22 bin imzaya  daha ihtiyaç bulunuyor.
 
17 Temmuz'da başlatılan  kampanyanın başlığında, "Hükümetimizin  Fethullah Gülen için güvenli liman olmayı terk etmesini ve kendisini Türkiye'ye  teslim etmesini istiyorum" ifadesine yer verilirken, metninde de şu  değerlendirmeler yer aldı:
 
"15 Temmuz günü, Türkiye'nin meşru ve demokratik olarak seçilmiş  hükümetini devirmek için bir darbe girişiminde bulunuldu. O zamandan beri de  faillerin Fethullah Gülen'e ve onun FETÖ terör örgütüne hizmet eden küçük bir  asker grubu olduğu açıkça ortaya çıktı. Türkiye bizim Orta Doğu'daki en güvenilir  ve uzun süreli müttefikimiz olmuştur. Gülen ise Türkiye'deki müttefiklerimiz  tarafından terörist olarak tasnif edilmiştir. Türkiye'deki darbe girişimi  dostlarımız olan Türk halkının cesur müdahaleleri ile durduruldu. Amerika  Birleşik Devletleri olarak demokratik olarak seçilmiş yetkililer ve hükümetler  ile çalışması için Başkanımızı ve hükümetimizi ikna etmekte lütfen bana yardım  edin. Hükümetimizin Fethullah Gülen'e sığınak sağlamayı durdurmasını ve onu  Türkiye'ye teslim etmesini istiyorum."
 
İmza kampanyasına Beyaz Saray'ın internet sayfasındaki "dilekçe"  (petitions) bölümünden "petitions.whitehouse.gov" adresinden ulaşılabiliyor.AA

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