5 iş adamı tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında iş adamları, esnaf ve siyasilerin de bulunduğu 82 kişiden 48'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş adamlarından İlhan Aksoy, Şaban Koyuncu, İsmail Erdem, Mehmet Tuğcu ve Tuğba Kuruyemiş işletmelerinin sahibi Ahmet Tonkul ise tutuklandı.



Tutuklu zanlıların üzerilerinde 1'er dolar bulunduğu öğrenildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz'da Koçarlı, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla aralarında iş adamları, esnaf ve siyasilerin de bulunduğu kişilerin evlerinde arama yapılmış, 82 kişi gözaltına alınmıştı.AA