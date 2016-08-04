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5 iş adamı tutuklandı

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Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında  iş adamları, esnaf ve siyasilerin de bulunduğu 82 kişiden 48'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş adamlarından İlhan Aksoy, Şaban Koyuncu, İsmail Erdem, Mehmet Tuğcu  ve Tuğba Kuruyemiş işletmelerinin sahibi Ahmet Tonkul ise tutuklandı.
 
Tutuklu zanlıların üzerilerinde 1'er dolar bulunduğu öğrenildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27  Temmuz'da   Koçarlı, Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye finansal  destek sağladıkları iddiasıyla aralarında iş adamları, esnaf ve siyasilerin de  bulunduğu kişilerin evlerinde arama yapılmış, 82 kişi gözaltına alınmıştı.AA

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