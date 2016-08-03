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3 bin hakim ve savcı adayı alınacak

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Adalet Bakanlığı, daha önce 1200 olarak ilan ettiği sayıyı artırdı. 11-20 Ekim 2016 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından sınav Ankara'da iki oturum halinde yapılacak.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra iki binden fazla hakim ve savcının tutuklanmasıyla, Adalet Bakanlığı yeni hakim ve savcı adayları alacağını duyurdu.

Bakanlık daha önce 1200 hakim ve savcı adayının sisteme dahil edileceğini duyurmuştu. Bakanlığın internet sitesinde bugün yer alan açıklamayla, rakam üç bine çıkarıldı.

Yeni ilana göre, yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile iki bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 200 idari yargı hakim adayı, 700 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı  adayı, 100 avukatlık mesleğinden idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 11-20 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık Cumartesi günü Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

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