2 PKK'lı terörist öldürüldü
Muş'ta polis ekibine düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muş-Varto karayolunun Çatbaşı köyü yol ayrımında devriye görevi yürüten Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine, bir araç içerisindeki terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist sağ yakalandı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.
Bölgede operasyon sürüyor. AA