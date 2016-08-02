15 Temmuz'da Pensilvanya'dan gelmiş
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le sık sık görüştüğü öğrenilen Prof. İsmail ?Kul ve kardeşi, Bursa'da ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kul'un ABD'den 15 Temmuz'da Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada Bursa'da yeni gözaltılar var. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Widener Üniversitesinde görev yapan Prof. İsmail Kul ve kardeşi Orhangazi ilçesinde gözaltına alındı.
Polis, ihbar üzerine Muradiye Mahallesi'nde bulunan İsmail Kul'un kardeşine ait eve operasyon düzenledi.
ABD'den 15 Temmuz'da Türkiye'ye döndüğü ve aynı gün akşam saatlerinde ilçeye geldiği öğrenilen İsmail Kul ile emlakçılık yapan kardeşi Mustafa Kul gözaltına alındı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ikili, polise ifade veriyor.
İsmail Kul'un Pensilvanya'da örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile sık sık görüştüğü ileri sürülüyor.