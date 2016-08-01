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15 Temmuz demokrasi şehitlerinin sayısı 239'a yükseldi

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Özel Harekat merkezine yapılan saldırı sonucu bir şehit daha verildiğini açıkladı.

Bedeli ne olursa olsun PKK'ya karşı mücadelemiz devam edecek. 15 Temmuz'da Özel Harekat'a yapılan saldırıda bir şehit daha verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıkladığı son şehit haberiyle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde verdiğimiz şehit sayısı 239'a yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 239'A YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz'da katıldığı canlı yayında şehit sayısının 237 olduğunu söylemişti. Başkomiser Yurtseven'le birlikte sayı 238'e çıkmıştı. Bugün Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş demokrasi yolunda bir şehit daha verildiğini açıkladı. Böylelikle 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin sayısı 239'a yükselmiş oldu. 

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