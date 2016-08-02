117 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkez Moğultay Mahallesi Oğuz Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 117 yaşındaki Emine Duman'dan uzun süre haber alamayan komşuları, yaşlı kadının yakınlarına haber verdi. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen yakınları, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Eve çağrılan sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede Duman'ın yaklaşık 15 gün önce öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.