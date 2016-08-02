Zidane'ın 'En iyi kaleci'si Altınordu'da

Henüz 12 yaşında bir çocukken, Fransız efsane Zinedine Zidane’nın elinden “En iyi kaleci” ödülünü alan Murat Hocaoğlu, Altınordu kalesini korumaya hazırlanıyor. Lyon’daki turnuvada yaşadığı heyecanı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen 21 yaşındaki oyuncu, “Teknik direktörümüz Hami Mandıralı ödül alacağımı söyleyince inanmamıştım. Bir anda ismim okundu ve karşımda Zidane vardı. 12 yaşındaki oyuncu başka ne isteyebilir ki” dedi.



Son iki sezondur kalesini koruduğu Dardanelspor’dan kiralık olarak gelen, Fenerbahçe altyapısında yetişen genç file bekçisi, kısa futbol geçmişine rağmen büyük heyecanlar yaşadığını belirterek, “Fenerbahçe’nin 2014’te şampiyon kadrosunda yer aldım. Volkan Demirel ve Mert Günok’tan çok şey öğrendim. Fenerbahçe’de sürekli benden en az 2 yaş büyüklerle idman yapmak da beni geliştirdi. Ancak kendimi henüz kariyerime yeni başlamış gibi hissediyorum” diye konuştu.



Altınordu’nun kendisi için çok doğru bir tercih olduğunu da kaydeden Murat Hocaoğlu, “Altınordu, genç oyunculara hedef gösteren ve onlara destek veren bir kulüp. Daha 1,5 sezon önce amatör kümede oynayan Çağlar Söyüncü bugün Bundesliga’da. Cengiz Ünder, Süper Lig’de. Birçok genç Avrupa kulüplerinden teklifler alıyor. Böyle bir kulüpte oynamak gerçekten güzel bir his. Uzun yıllar formasını giyebileceğim bir kulüpte olduğumu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

İHA