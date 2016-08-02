van Persie görüşmeleri sonlandırıldı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ancak yüksek ücreti nedeniyle hiçbir takımla anlaşamayan Robin van Persie'yi taliplerinin 'bedava' almak istediği ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun menajeri Kees Vos'un önceki gün yönetim ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. İddialara göre Vos görüşmede Barcelona, Feyenoord, Glasgow Rangers, Stoke City ve M'Boro'nun da aralarında bulunduğu takımların tekliflerini yönetime sundu. Ancak söz konusu tekliflerin hiçbirinde bonservis bedeli yer almadığı ve tüm kulüplerin Van Persie'yi bedelsiz ya da kiralık olarak kadrolarına katmak istediği belirtildi. Yönetimin, Kees Vos'a teşekkür ederek, teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

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