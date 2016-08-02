Trabzonspor'un 49. kuruluş yıl dönümü kutlamaları iptal edildi

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Meydan Parkı'ndaki törene, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kulüp kurucularından Nizamettin Algan, divan kurulu başkanı Ali Sürmen, disiplin kurulu başkanı Rüştü Araz ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından asbaşkan Çubukçu ve genel müdür yardımcısı Ulaş Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Burada bir konuşma yapan Çubukçu, 49 yıl önce bugün Trabzon'u spor tarihinin altın sayfalarına taşıyacak bir olay yaşandığını belirterek, "Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonsporumuz kuruldu. 2 Ağustos 1967 günü, kentimizin valisi, belediye başkanı ve amatör spor kulüplerimizin yöneticileri vilayet binasında bir araya gelmişti. Trabzonumuzu profesyonel liglerde temsil edebilmek için bordo-mavi renkler altında birleşerek güçlenmeye 'evet' dediler." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda kurulduğunu ve kentin futbol sevdalısı gençlerinin elinde büyüdüğünü anlatan Çubukçu, şunları kaydetti: "Kısa sürede Trabzon'un ismini sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya duyurdu. Kurulduktan yalnızca 6 yıl sonra 2. Lig şampiyonu oldu. Süper Lig'e çıktıktan yalnızca 2 yıl sonra Türkiye'nin en büyüğü olmayı başaracaktı. Yedi defa lig şampiyonu, 8 defa Türkiye Kupası, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık ve 1 TFF Süper Kupa... Bu başarıların hepsinde ama hepsinde alnı ak, başı diktir Trabzonlunun. Trabzonspor, Anadolu ihtilalinin sahibidir. Trabzonspor, şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya ilk getirendir. Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Akyazı'ya yeniden tarih yazmaya, efsane olmaya gidiyor."

Kulüp divan başkanı Ali Sürmen ise camianın son günlerde çok önemli değerlerini kaybettiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Kısa bir süre önce kulübümüzün kuruluşundan beri bilgi ve birikimi ile bize yol gösteren Ali Özbak'ı kaybettik. Ardından Sebahattin Çakıroğlu'nun ve dün de Engin Kara ve Erbay Küçük'ün beklenmedik ölümleri ile sarsıldık. Çok iyi birer Trabzonsporlu olan bu insanları yaşatmaya, onların Trabzonspor'a katkılarından feyz almaya devam edeceğiz." Kulüp kurucularından Nizamettin Algan da takımın her aşamasında hep yanında olduğuna değinerek, devamlılığın sağlanmadığı zaman başarılı olunamayacağını, eski başarıların tekrar gelmesini hasretle beklediklerini sözlerine ekledi.

Buradaki programının ardından etkinlikler kapsamında yönetim kurulu üyeleri Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitliğe giderek okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kabir ziyaretinde bulunup dua etti.

Kutlamalar iptal edildi

Bordo-mavili kulüp, akşam yapılacak kuruluş yıl dönümü kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kutlamaların, eski yönetici Engin Kara, Çılgınlar Taraftar Grubu kurucusu Erbay Küçük ve Şırnak'taki saldırıda şehit düşen Trabzonlu er İsmail Çil'in vefatları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

AA