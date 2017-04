Trabzonspor'da Ersun Yanal Kanunları

Bordo-mavililerin kötü geçirdiği sezonun ardından 3. kez takımın başına gelen Teknik Direktör Ersun Yanal, oluşturmaya çalıştığı yeni takımda herkese adaletli davranmaya büyük bir özen gösteriyor. Özellikle genç ve tecrübeli oyuncularına aynı oranda şans veren deneyimli teknik adam her oyuncusunu yakından görerek önümüzdeki sezona taşıyacağı isimlere karar verecek.



Yaptığı analizlerle birlikte futbolcuların olumlu ve eksik yönlerini tek tek not alan Ersun Yanal, kimin nerede hata yaptığı ve saha içinde nasıl davrandığı noktasındaki düşüncelerini yaptığı toplantıların yanı sıra tek tek futbolcularının yüzlerine anlatarak sahada sergilemeleri gerektiği oyun kurgusu üzerinde istediği performansı ortaya koymalarını istiyor. Yanal, sürekli atağa odaklı bir takım olmaları gerektiğini vurguluyor. Yanal'ın bu tarzı takım için çalışan teknik heyetin yanı sıra çalışanlara da yansımış durumda. Takım için çalışan her bireyin kulüp imkanlarından aynı oranda yararlanması talimatını veren Yanal, eşitlik ilkesini yerleştirerek Trabzonspor'daki birlik ve beraberliği arttırarak başarıyı düşünen bir takım ortaya çıkarmayı planlıyor.



Disiplinden Taviz Vermiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bordo-mavililerin başına geçmesinin ardından taviz vermediği en önemli konuların başında ise takım disiplini yatıyor. Yeni sezonda bordo-mavililerin farklı oyun felsefesi ile sahada olacağının altını çizen deneyimli teknik adam, takım içerisinde koyduğu kurullara herkesin özen göstermesini istiyor. Trabzonspor'un başarısı için bir araya geldiklerini belirten deneyimli teknik adam kafa olarak burada olmayan ve kararlarına saygı göstermeyen oyuncularla birlikte olamayacaklarını mesajını veriyor. Gelişen futbolda farklı oyun tarzlarını kullanacaklarını futbolcularına anlatan Yanal, futbolun dayanıklılığı yüksek oyuncularla oynandığı ve rekabete girecek oyuncuları sahada tercih edeceğini vurgulayarak takım ritminin çok önemli olduğunu belirtiyor.



Yanal, yeni transferleri bekliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezonki takım kurgusunun en önemli ayaklarını oluşturan yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını bekliyor. Yeni transferler Jan Durica ve Ramil Sheidaev takımla birlikte Macaristan kampında sezona hazırlanırken, imza attırılan Luis Ibanez ile birlikte Matus Bero'nun ise anlaşma gereği Avrupa kupalarında takımlarının durumlarının ardından bir an önce kamp kadrosuna dahil olmalarını beklerken, imza attırılan Fabian Castillo'yu ise kampa bekliyor. Porto'nun forvet oyuncusu Hyun-Jun Suk ile görüşmelere başladığını açıklayan Karadeniz ekibi, bu oyuncuyu da bir an önce kamp kadrosuna katmak istiyor.



Ersun Yanal'ın dev kadrosu

Önümüzdeki sezon bordo-mavili taraftarların zevk alabileceği bir takım izlettirmeyi hedefleyen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın arkasında ise dev bir ekip çalışıyor. İHA