Trabzonspor'a Fabian Castillo şoku

ESPN Amerika muhabiri Taylor Twellman'ın canlı yayında aktardığı bilgiye göre Trabzonspor ve Castillo arasındaki anlaşma gerçekleşemedi. Castillo'nun Trabzonspor'da oynamak istemesine rağmen FC Dallas kulübü, futbolcunun transferini son anda durdurdu.



Twellman'ın açıklamalarına göre anlaşmanın artık sağlanması mümkün değil.



Öte yandan FourFourTwo USA ve ESPN yazarı Steve Davis Castillo transferi için twitter üzerinden yaptığı bilgilendirmede ''Bugün Castillo için anlaşma yok demiştim. An itibariyle kulüpten aldığım bilgiye göre anlaşma ihtimali %100 bitti. Büyük ihtimalle değil, %100..'' dedi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve havalimanında bordo mavili taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılanan Castillo, daha sonra sağlık kontrolünden de geçmişti. Bordo mavili kulüp Castillo transferiyle ilgili KAP'a bir bildirimde bulunmazken, Kolombiyalı futbolcunun Trabzonspor forması giyerek, başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle birlikte çektirdiği fotoğraflar sosyal medya ve basında yer almıştı.

TrabzonAjans