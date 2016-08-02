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  3. Trabzonspor Onazi ile görüşmelere başlandığını borsaya bilgidirdi

Trabzonspor Onazi ile görüşmelere başlandığını borsaya bilgidirdi

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Trabzonspor, Lazio'dan Eddy Onazi transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Lazio'dan Eddy Onazi transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
 
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
 
"SS Lazio'nun profesyonel futbolcusu Ogenyi Eddy Onazi’nin, Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü  ile görüşmelere başlanmıştır"
 
Yapılan açıklamada, "Başkanımız Muharrem Usta ve transferi için görüşmelere başlanan Onazi bugün 10.50’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak" ifadeleri de kullanıldı.

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