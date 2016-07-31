Trabzonspor Hyun Jun Suk'la anlaşmaya vardı

Trabzonspor scout ekibi tarafından tespit edilen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da alınması yönünde verdiği raporun ardından görüşmelere başlanan Porto'nun Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk'un transferinde önemli aşama kaydedildi. Portekiz'de hem kulübü hem de oyuncuyla bir görüşme yapan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, kiralama ve bonservis ödeyerek alma olmak üzere iki teklif sundu. Porto yönetimi, oyuncu için yapılan her iki öneriyi de masaya yatırdı ve sonuçta bonservis bedeliyle satılması konusunda karar verdi. Ardından futbolcu ve menajeriyle de bir görüşme yapan Başkan Yardımcısı Aydın, şartlarını sundu. 25 yaşındaki Güney Koreli golcü bu görüşme sonucunda Trabzonspor'a gelmeyi kabul etti.

SAĞ KANATTA DA OYNUYOR

Aradaki küçük farkların giderilmesinin ardından transferin bir-iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Suk'un sadece santrfor değil sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor olması nedeniyle kadro derinliği açısından bu transferin çok önemli olduğu dile getiriliyor. 25 yaşındaki Hyun Jun Suk, Güney Kore Milli Takımı'nda 8 maçta 3 gol kaydetti.

24 yaşındaki 1.91 boyundaki Hyun-Jun Suk, Porto'da forma giyiyor. Devre arasında Vitoria Setubal'dan transfer edilen genç futbolcunun Porto ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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