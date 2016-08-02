Trabzonspor Gyasi Zardes transferinden vazgeçti

Yeni sezonda alternatifli bir hücum hattı oluşturmayı hedefleyen ancak UEFA'dan gelen mali kısıtlamalar nedeniyle transfer çalışmalarını dar bütçe ile sürdüren Trabzonspor'un, santrfor ve kanatlarda görev yapabilen Gyasi Zardes transferinden oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi.



BAŞKAN YARDIMCISI AYDIN: "SOKAĞA ATACAK TEK KURUŞ YOK"

Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Los Angeles Galaxy forması giyen 24 yaşındaki Zardes ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Zardes transferi olmuyor. Kulübün mali durumu bu transferi kaldırmaz. Önümüze bakıyoruz. Sokağa atacak tek kuruş yok" ifadelerine yer verdi.

DHA