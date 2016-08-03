TFF'den 105 FETÖ'cü atıldı

Futbol Federasyonu, 2 bin 800 kişi arasında başlatılan Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 105 kişiyi dün resmen kurumdan attı. Örgütle bağlantısı tespit edilen hakem, yardımcı hakemler, İl Hakem Kurulu üyemleri ile ulusal ve bölgesel gözlemcilerin ilişiği kesildi. 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı bulunan hakem, gözlemci ve temsilciler ve çalışanlarla ilgili soruşturma başlatan Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün ise 11 kurulun başkan ve üyelerinin istifalarını almıştı.

TFF KARARI HEMEN AÇIKLANDI

Yapılan incelemelerin ardından TFF, dün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Federasyonumuz, görülen lüzum üzerine 94 kişinin TFF ile ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen kişiler arasında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemleri, İl Hakem Kurulu üyeleri ile ulusal ve bölgesel gözlemciler yer almaktadır."

11 DE TEMSİLCİ

TFF, ardından temsilciler ile ilgili açıklama yaptı: "Federasyonumuz, Temsilciler Kurulu'nun bir üyesinin istifasını kabul etmiş, 10 temsilcinin ise kurumla ilişiğini kesmiştir. (1 üst klasman temsilcisi, 1 Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi, 8 klasman temsilcisi)"

1 YARDIMCI HAKEM

Listede ilginç bir durum ise 20 A Klasman hakemi ile 44 Süper Lig yardımcı hakemi arasında isimlerin de FETÖ'cü çıkması... Yardımcı hakemler arasında bir ismin TFF ile ilişiğinin kesildiği ortaya çıktı. 20 klasman hakeminin arasından çıkan FETÖ'cü sayısı ise merak konusu.



SÜPER LİG HAKEMİ YOK



FETÖ'cü listesinde en çok merak edilen konu Süper Lig'den hakemlerin olup olmadığıydı. 94 FETÖ'cü arasında geçtiğimiz haftalarda açıklanan Süper Lig hakemi listesinden hiçbir ismin bulunmadığı öğrenildi. Yeni düzenlemede 22 tane Süper Lig hakemi gelecek sezonda düdük çalacak. Bu isimler temiz çıktı.



MHK'DA ÖRGÜTÇÜLER KİM?



Federasyon, MHK'yı yenilerken, FETÖ soruşturması sonrasında gelen ilk bilgilerden dolayı bu kararın alındığı iddia edildi. MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve 2. Başkan Bünyamin Gezer ile birlikte Hakan Özkan, Hikmet Öksüzoğlu, Zafer Demir, Sadettin Güler, İsmet Cengiz, Erdal Güleç, Yıldıray Aslan soruşturma geçiriyordu. Kimin örgütçü olduğu merak konusu oldu.