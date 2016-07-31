TFF'de tüm kurul üyeleri istifa etti!

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Bilindiği üzere 15 Temmuz'da milletimize ve demokrasimize yönelik darbe girişiminin ardından ülkemizde kamu sektörü ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) kapsamında güvenlik incelemeleri yapılmaktadır. Federasyonumuzun tüm çalışanları, Federasyonumuz bünyesinde görev alan tüm müsabaka görevlileri ve atanan kurulların başkan ve üyeleriyle ilgili bilgiler ilk iş olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tekrar paylaşılmıştır.

Bu olağanüstü dönemde, yürülmekte olan güvenlik incelemesinin selameti için Federasyonumuz tarafından atanan tüm kurulların (Tahkim Kurulu, PFDK, UÇK, Etik, Kulüp Lisans, MHK, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Dış İlişkiler İcra Kurulu) başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz.