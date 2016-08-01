TFF kurullarında hain temizliği

TFF, dün resmi bir açıklama yaparak FETÖ soruşturması gereği 11 kurulun başkan ve üyelerinin istifa ettiğini açıkladı. FETÖ/PDY soruşturması gereği TFF, bu isimlerden istifalarını alırken, işlemin rutin olduğu ve emniyetten gelecek raporun beklendiği belirtildi. Peki, bundan sonra ne olacak? İşte AKŞAM bu soruların yanıtlarını aradı:

BAZI ÜYELER ZAN ALTINDA!..

- Kurullar niye istifa etti, TFF mi istifa istedi, kurullar kendi inisiyatifleriyle mi ettiler?

İşlem rutin ve yasal zemin hazırlamak için. TFF statüsünün 43. ve 44. maddesi gereği, kurul başkanı ve üyeleri istifa etmeden hiçbir şekilde TFF görevden alamıyor. Çünkü yetkisi yok. Bu nedenle TFF "İçlerinde FETÖ'cü çıkarsa" olasılığı karşısında tedbir amaçlı istifaları istedi. Başkan ve üyeler de verdi.

- İçlerinde FETÖ'cü var mı?

Kurul başkanları ile ilgili derin araştırma var, somut bilgi yok. Yine kurul üyeleri ile ilgili 1-2 ismin FETÖ'cü olma ihtimalinden bahsediliyor. Üyelerle ilgili emniyet tarafından yapılan soruşturmada örgütçü çıkması halinde kelle kopartılacak, ilişik kesilecek. O isimlerin icraatları da gözden geçirilecek.

TEMİZ ÇIKAN GÖREVE DÖNECEK

- Soruşturma sonrası kurullar geri dönecek mi?

İstifa eden tüm kurul ve üyeleri geri dönecek. Tek şart FETÖ'cü çıkmamaları.

- 11 kurulun rutin işlemleri nasıl olacak?

Rutin evrak işleri devam edecek. Yetkili memurlar tarafından işlemler yürütülecek.

LİGLERİ HİÇ ETKİLEMEYECEK

- Bu soruşturma ne zaman bitecek?

TFF; Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan FETÖ soruşturması ile ilgili bilgi istedi. Soruşturma sonrasında işlemler yapılacak. Raporlar bir hafta içinde gelecek.

- Bu süreç 13 Ağustos'taki Süper Kupa finali ve 19 Ağustos'ta Süper Lig'in başlamasını etkiler mi?

Şu an için etkilemeyecek. Ancak FETÖ raporu 19 Ağustos'tan önce gelmezse sıkıntı olur.

TFF: RAPOR BEKLİYORUZ

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu-özel tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personele FETÖ/PDY kapsamında güvenlik incelemeleri yapılmaktadır. Bu olağanüstü dönemde, yürütülmekte olan güvenlik incelemesinin selameti için Federasyonumuzun atadığı tüm kurulların başkan ve üyeleri istifalarını federasyonumuza sunmuştur. Güvenlik incelemesinin ardından hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyerek görevlerine devam edeceklerdir."

TS'DEN MESAJ: OMUZ OMUZA VERELİM

Trabzonsporlu Yönetici Gökhan Saral, TFF'deki FETÖ'cü yapılanma için çarpıcı bir çağrıda bulundu: "FETÖ'ye yönelik operasyonların TFF'ye de uzayıp kapsamlı inceleme başlatılmış olmasının futbolun içindeki karanlık ellerin temizlenmesi açısından önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim. Tüm kulüplerimiz, Türk sporunun ve futbolun içindeki FETÖ mensuplarının temizlenmesi için omuz omuza mücadele vermelidir."

1- Tahkim Kurulu

2- Futbol Disiplin Kurulu

3- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

4- Etik Kurulu

5- Kulüp Lisans Kurulu

6- Merkez Hakem Kurulu

7- Temsilciler Kurulu

8- Sağlık Kurulu

9- Dopingle Mücadele K.

10- Engelliler Koordinasyon K.

11- Dış İlişkiler İcra K.