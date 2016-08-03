Sosyal medya sallandı! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme rövanş karşılaşmasında Monaco ile oynadığı mücadelede Ozan Tufan'ın kaptırdığı top sonrası gelen gol sosyal medyayı salladı.

Genç futbolcu bu pozisyonda faul beklerken maçın hakemi pozisyonda devam kararı verdi.

Henüz 2. dakikada gelen bu golün ardından Ozan Tufan'a eleştiriler de geldi.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle;

- Ozan Tufan ne zaman futbolcu olacak, merak ediyorum!

- Monaconun en büyük kozu ozan tufan erken devreye girdi

- Ozan Tufan çok zor di mi abi oyunu sağa açmak? İlla süreceksin o topu kaptırana kadar

- Ozan tufan yeteneğiyle değilde bu lakaytlıkla olduğu yerde sayar.

- Kesinlikle ülkemiz normale dönüyor. Ozan Tufan ve 1-0

- Ozan tufan yaz boşluk bırak zaten koca Bi boşluk adam

- Ozan Tufan'ın 8M ettiği yerde Oğuzhan Özyakup 88M eder.

(Skorer)