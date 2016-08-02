Sivok kendisini en çok zorlayan oyuncuyu açıkladı

Yeşil-beyazlı takımın 32 yaşındaki Çek defans oyuncusu Tomas Sivok, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Fiziksel olarak bir hafta içinde yüzde 100’üne geri dönebileceğini söyleyen Sivok, şu an için çalışmaya ve en iyi şekilde hazırlanmaya devam ettiğini ifade etti.



“Geçen sene takım olarak çok bir şey üretemedik”

Takım olarak yeni sezondaki hedeflerinin sorulması üzerine tecrübeli oyuncu, “Geçen sene de büyük beklentiler vardı. O yüzden şimdilik kesin bir hedef söylemeyeyim. Hocamız da güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyor. Geçen sene daha çok bireysellik ön plana çıkıyordu. Takım olarak çok bir şey üretemedik. Bu sene bunu yıkmaya çalışacağız. Tabi ki ben de bir şeyler kazanmak isterim, bir şeyler için oynamak isterim. Burada hep beraber takım olmaya çalışıp, bir şeyler kazanmaya çalışacağız önümüzdeki sezon” dedi.



“Buraya Beşiktaş ile geldiğimizde bize zor zamanlar yaşatıyorlardı”

‘Uzun yıllar Beşiktaş forması giydin ve hem Beşiktaş hem de Bursaspor taraftarını yakından tanıyorsun. Sence hangi taraftar grubu sahaya daha çok etki ediyor? şeklindeki soruyu yanıtlayan Sivok, “Oldukça zor bir soru sordunuz ama Bursa’ya gelirken de zaten benim için çok önemli bir faktördü. Çünkü buraya gelmeden Bursaspor’un çok iyi bir taraftara sahip olduğunu biliyordum. Beşiktaş ile buraya oynamaya geldiğimde bize gerçekten zor zamanlar yaşatıyorlardı ama genel olarak da Türkiye’deki taraftarlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bursa, Beşiktaş arasındaki karşılaştırmada da biri diğerinden daha iyi, daha çok etki ediyor demek haksızlık olur. Türkiye’nin genelinde de taraftarların hepsi çok çılgın ve maça etki etmek istiyorlar. Eğer deplasmanda zorlu bir maça çıkıyorsanız, size o maçı çok daha zorlu hale getiriyorlar” şeklinde konuştu.



“Ona karşı oynamak çok zordu”

‘Süper Lig’de seni en çok zorlayan oyuncu kim oldu?’ sorusuna ise deneyimli oyuncu, “Eski takım arkadaşım olan Milan Baros’u söyleyebilirim. Benim eski bir arkadaşım olduğu için nasıl oynadığımı biliyordu. Bana karşı nasıl oynayacağını biliyordu. Ona karşı oynamak çok zordu. Onun dışında Galatasaray’ın Elmander ve Umut Bulut ile 4-4-2 oynadığı bir dönem oldu, bütün maç koşuyorlardı ve üzerimize baskı kuruyorlardı. Bu ikisini söyleyebilirim” cevabını verdi.



“Sürekli ona dikkat etmemiz gerekiyordu”

Yeşil-beyazlı takımda taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Pablo Batalla hakkında da övgü dolu sözler sarf eden Sivok, “Onu önceden de tanıyordum. Sürekli ona dikkat etmemiz gerekiyordu. Çok üst seviye ve kaliteli bir oyuncu. Her zaman söylediğim gibi; Bu kalitede 5 tane oyuncunuz varsa takımda, belki bu kadar iyi olmayabilir ama bu tarz bir tane oyuncunuz ve etrafında da çok çalışan oyuncular olursa çok daha verimli olursunuz, çok daha tehlikeli bir takım olursunuz” dedi. İHA