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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi!

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Türk temsilcisi Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup ettiği maçın rövanşında  Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar  Ligi'ne veda etti. Gecenin diğer sürprizini ise Shakhtar Donetsk'i penaltılarla 4-2 yenen Young Boys yaptı.
 
Üçüncü ön eleme turu rövanşında oynanan 10 karşılaşmada şu sonuçlar  alındı:
 
Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 2-0
 
Kopenhag (Danimarka) - Astra Giurgiu (Romanya): 3-0
 
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
 
Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0 (4-2  Penaltılarla)
 
PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-2
 
Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk): 2-0
 
Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya): 0-2
 
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan): 2-1
 
Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya): 0-0
 
Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye): 3-1
 
Bu sonuçların ardından, Steaua Bükreş, Kopenhag, Hapoel Beer-Sheva,  Young Boys, Ajax, Salzburg, Rostov, Celtic, Legia Varşova ve Monaco play-off  oynamaya hak kazandı.
 
Şampiyonlar Ligi'nde bu turda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi  play-off turunda mücadele edecek.
 
Kuraların 5 Ağustos'ta çekileceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off  turu ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos tarihinde  oynanacak.

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