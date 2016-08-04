Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi!
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.
Türk temsilcisi Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup ettiği maçın rövanşında Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Gecenin diğer sürprizini ise Shakhtar Donetsk'i penaltılarla 4-2 yenen Young Boys yaptı.
Üçüncü ön eleme turu rövanşında oynanan 10 karşılaşmada şu sonuçlar alındı:
Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 2-0
Kopenhag (Danimarka) - Astra Giurgiu (Romanya): 3-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0 (4-2 Penaltılarla)
PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-2
Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk): 2-0
Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya): 0-2
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan): 2-1
Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya): 0-0
Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye): 3-1
Bu sonuçların ardından, Steaua Bükreş, Kopenhag, Hapoel Beer-Sheva, Young Boys, Ajax, Salzburg, Rostov, Celtic, Legia Varşova ve Monaco play-off oynamaya hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu turda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.
Kuraların 5 Ağustos'ta çekileceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos tarihinde oynanacak.