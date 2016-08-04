Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi!

Türk temsilcisi Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup ettiği maçın rövanşında Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Gecenin diğer sürprizini ise Shakhtar Donetsk'i penaltılarla 4-2 yenen Young Boys yaptı.



Üçüncü ön eleme turu rövanşında oynanan 10 karşılaşmada şu sonuçlar alındı:



Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 2-0



Kopenhag (Danimarka) - Astra Giurgiu (Romanya): 3-0



Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0



Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0 (4-2 Penaltılarla)



PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-2



Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk): 2-0



Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya): 0-2



Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan): 2-1



Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya): 0-0



Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye): 3-1



Bu sonuçların ardından, Steaua Bükreş, Kopenhag, Hapoel Beer-Sheva, Young Boys, Ajax, Salzburg, Rostov, Celtic, Legia Varşova ve Monaco play-off oynamaya hak kazandı.



Şampiyonlar Ligi'nde bu turda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.



Kuraların 5 Ağustos'ta çekileceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos tarihinde oynanacak.