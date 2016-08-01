İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanşlar başlıyor

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanşlar başlıyor

%C5%9Eampiyonlar+Ligi+3.+%C3%B6n+eleme+turunda+r%C3%B6van%C5%9Flar+ba%C5%9Fl%C4%B1yor

Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanş maçları, yarın ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, 2-1 kazandığı ilk mücadelenin rövanşında, 3 Ağustos'ta Monaco'ya konuk olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları, yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, gruplara kalabilmek için son eleme turu olan play-off'lara katılacak takımlar belli olacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, sahasında 2-1 mağlup ettiği Fransız kulübü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadı'ndaki müsabaka, 3 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Türk hakem Hüseyin Göçek, Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın: 19.30

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) (0-0)
20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rosenborg (Norveç) (1-2)
20.00 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)
21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-2)
22.00 Dundalk (İrlanda) - BATE Borisov (Belarus) (0-1)

3 Ağustos Çarşamba:

20.45 Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) (1-1)
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Astra (Romanya) (1-1)
21.00 Hapoel Be'er Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan) (0-0)
21.15 Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-2)
21.30 Red Bull Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk) (1-0)
21.30 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) (1-1)
21.45 Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye) (1-2)
21.45 Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya) (1-0)
21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan) (1-1)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya) (2-2) 

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullan

FETÖ'nün öğrenci evi abileri ve askerler adliyeye sevk edildi

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

En Çok Okunanlar