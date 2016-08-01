Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda rövanşlar başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları, yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, gruplara kalabilmek için son eleme turu olan play-off'lara katılacak takımlar belli olacak.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe, sahasında 2-1 mağlup ettiği Fransız kulübü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadı'ndaki müsabaka, 3 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Türk hakem Hüseyin Göçek, Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın: 19.30

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) (0-0)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rosenborg (Norveç) (1-2)

20.00 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-2)

22.00 Dundalk (İrlanda) - BATE Borisov (Belarus) (0-1)

3 Ağustos Çarşamba:

20.45 Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) (1-1)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Astra (Romanya) (1-1)

21.00 Hapoel Be'er Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan) (0-0)

21.15 Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-2)

21.30 Red Bull Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk) (1-0)

21.30 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) (1-1)

21.45 Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye) (1-2)

21.45 Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya) (1-0)

21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan) (1-1)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya) (2-2)