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Real Madrid'in yıldızları Süper Kupa'da yok

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Real Madrid, Sevilla ile oynayacağı Süper Kupa maçına yıldızlarından yoksun çıkacak.

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid, 9 Ağustos’ta Sevilla ile Norveç’in Trondheim şehrinde yapacağı UEFA Süper Kupa maçında birçok yıldızından yoksun olacak.
 
EURO 2016 nedeniyle oyuncuları henüz tatilden dönmeyen Real Madrid finalde Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos, Keylo Navas ve Pepe‘den yoksun olacak. Karim Benzema‘nın durumu ise net değil.
 
Bale ve Kroos takıma finalden 3 gün önce katılacak. EURO 2016’nın şampiyonları Ronaldo ile Pepe de tatilini tamamlayıp 10 Ağustos’ta antrenmanlara başlayacak.
 
Bale ve Kroos 29 gün tatil yaparken, Ronaldo ile Pepe 30 günlük tatil yapmış olacak. Kaleci Navas ise sakatlığı nedeniyle Sevilla ile oynanacak finalde forma giyemeyecek.
 
Real Madrid, Karim Benzema’nın sahaya çıkmaması halinde ileri uçta Alvaro Morata ile gol arayacak.

 

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