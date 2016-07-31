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Podolski Flamengo forması giydi

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Lukas Podolski'nin Flamengo forması giymesi, Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu.

Alman Milli Takımı’yla EURO 2016’da yer aldığı için izinli olarak tatiline doğup büyüğü Köln’de devam eden Lukas Podolski’nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu.
 
Brezilya’nın köklü kulübü Flamengo’nun formasını giyerek fotoğraf çekinen ve Twitter’da paylaşan Alman golcünün ‘Parçalı’ dışında başka bir formayı giymesinden rahatsız olan Sarı- Kırmızılı taraftarlar, Poldi’ye tepki gösterdi.

Habertürk

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