Pereira: Maça uyuyarak başladık

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, Monaco'ya elenmelerinin ardından "Zeminden mi korktuk, neden korktuk bilmiyorum. Bir korkumuz vardı." dedi.

Maça çok kötü başladıklarını söyleyen Pereira, "Maçtan ilk 15, ikinci yarının ilk ve son 15 dakikasında konsantrasyonu kaybetme hakkınız yoktur. Sadece fiziksel olarak değil kafa olarak da maça hazır girmelisiniz. Oyunculara bunu söyledim. Maça uyuyarak başladık. İlk 20 dakika maçı altın tepside sunduk. İkinci yarıya daha iyi başladık ama 3. gole izin verdik. Bu bizi eleyen gol oldu. En önemlisi başlangıçtaki kötü görüntümüzdü. Çok kötü başladık ve sonuç bu oldu. Üzgünüm ve şu an yapacağımız bir şey yok. Zeminden mi korktuk, neden korktuk bilmiyorum. Bir korkumuz vardı. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz vardı. Artık önümüzdeki maça bakmaktan başka çaremiz yok, bu maçın ardından söyleyebileceğimiz şey bu" dedi.

Hakem kararları hakkında görüşü istenen Pereira, "Avrupa mücadelelerinde hakemlerden çok çektim, atıldım, ceza aldım.. Bu yüzden bir yorum yapmayacağım, kulübümüz isterse bir açıklama yapar. Ancak şunu söylemeliyim, zemin çok kötüydü. Hakem bahanesini göstermek istemiyorum, maç ilk 20 dakikada kendini gösterdi. Konsantre başlamadık, oynama isteğiyle başlamadık. Bana en acı veren bu. Topa sahip olmak isteyen takımız ama zor zemin olunca kolay top kayıpları oldu" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi elemelerinin erken başladığını mı?" düşünüyor şeklindeki soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi çok erkebn başlıyor. Çok kısa sürede hazırlandık. Kendi sahamızda hazır olduğumuzu gösterdik. Monaco'da kötü bir zemin vardı. belki Monaco bu zemine daha alışık diye böyle oldu ama turnuva herkese aynı zamanda başlıyor. Biz daha iyisini yapabilirdik" açıklamasını yaptı.