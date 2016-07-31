Orman Balotelli'nin menajeriyle buluştu

Mario Gomez geri dönecek mi? Samuel Eto'o'mu geliyor? Mario Balotelli'de son durum ne? Gomez'in politik ortamdan ötürü ayrılacağını belirtmesinin ardından yoğun bir transfer gündemi geçiren Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

"Beşiktaş devreye girdi"

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola buluştu ve transferin detaylarını görüştü.

Haberde, "Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Balotelli için Ajax da teklif yaptı ancak Beşiktaş devreye girdi" denildi.

İngiliz Sky Sports da, bu haberi son dakika gelişmesi olarak okuyucularına duyurdu.

Balotelli için, Gonzalo Higuain'i Juventus'a gönderen Napoli'nin de adı geçiyor.

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