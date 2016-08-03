Onazi tamam kaldı 2

Trabzonspor, Başkan Muharrem Usta'nın bizzat Roma'ya giderek transfer ettiği Laziolu Ogenyi Eddy Onazi'yi Türkiye'ye getirip, Nijeryalı futbolcuya imza attırdı. Roma'dan tarifeli uçakla öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki oyuncu, Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisine oldukça sevindi. Transferi KAP'a da bildirilen Nijeryalı, daha sonra Başkan Muharrem Usta ile sözleşme imzaladı. İmzaların ardından Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, "Onazi (23). En başından beri scout ekibimizin öncelikli listesinde yer alıyordu. Bize gelmeyi çok istedi. Kaldı 2" diye tweet attı. Aydın, Bordo-mavili takıma iki transfer daha yapılacağının sinyallerini verdi.

7 FIRTINA İMZAYI ATTI

Lazio altyapısından yetişen Nijeryalı, geçen sezon 22 maçta 2 gol atıp 2 asistle oynadı. Fırtına daha önce R.Sheydaev, Durica, Suk, Ibanez ve Bero'yu aldığını açıklarken, Onazi ve Castillo da dün KAP'a bildirildi.





FIRTINA 5 ÇEKTİ

Macaristan'da yeni sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor, 3. hazırlık maçında Budapeşte'yi 5-0 devirdi. Macar ekibi önünde Bordo-mavililer'e galibiyeti getiren golleri, Mehmet Ekici (2), Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan ve Sheydaev attı.