Olcan Adın'a Süper Lig'den üç talip

2014-15 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’dan transfer edilen, hatta Salih Dursun’u da 2 yıllığına kiralık olarak bordo mavili ekibe gönderen Galatasaray, aradan geçen 3 seneye ve Olcan’ın takıma yaptığı katkıları göz önünde bulundurarak tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1,8 milyon Euro alan Olcan için yeni bir takım bakan Galatasaray, tecrübeli futbolcunun yüksek maaşı sebebiyle istediği teklifleri alamazken Hamza Hamzaoğlu’nun Olcan Adın’a talip olması başkan Dursun Özbek ve yönetimini bir hayli memnun etti.

OLCAN ADIN İÇİN EN İSTEKLİ KULÜP KARABÜKSPOR

Geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir’in ağır sakatlığı sebebiyle Olcan Adın’ı transfer etmek isteyen Bursaspor, tecrübeli futbolcuyla ilgili girişimlerini sürdürürken 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski kulübü Gaziantepspor ve Karabükspor’un da talip olduğu öğrenildi. Süper Lig’in yeni takımlarından Karabükspor, Yatabare’den sonra Olcan Adın’ı da renklerine bağlamak isterken başkan Hikmet Feridun Tankut’un sarı kırmızılı yönetimle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Olcan Adın’ın yıllık maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, gelen teklifleri değerlendirirken milli futbolcuyla yolların ayrılması halinde Galatasaray’ın Lucas Leiva transferini açıklayacağı bildirildi.

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